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Росіяни атакували ракетами Житомир: місто опинилося без світла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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1175
Час на прочитання
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Росіяни атакували ракетами Житомир: місто опинилося без світла

Фото: Associated Press

До міста прилетіли дві ракети.

Російська армія у вівторок, 15 листопада, завдала двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі Житомира.

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин. 

"Ворог завдав двох ракетних ударів по Жиомиру - по критичній інфраструктурі Житомира. Наші енергетики роблять усе можливе", - розповв мер. 

За його словами, місто опинилося без електроенергії. Більше інформації Сухомлин пообіцяв надати згодом. 

Як повідомлялося, що у Житомирській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. "Тривогу" в регіоні було оголошено о 14:22. Станом на 16:22 вона триває. 

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Дата публікації
Перегляди
1175
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