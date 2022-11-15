Росіяни атакували ракетами Житомир: місто опинилося без світла

До міста прилетіли дві ракети.

Російська армія у вівторок, 15 листопада, завдала двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі Житомира.

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

"Ворог завдав двох ракетних ударів по Жиомиру - по критичній інфраструктурі Житомира. Наші енергетики роблять усе можливе", - розповв мер.

За його словами, місто опинилося без електроенергії. Більше інформації Сухомлин пообіцяв надати згодом.

Як повідомлялося, що у Житомирській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. "Тривогу" в регіоні було оголошено о 14:22. Станом на 16:22 вона триває.

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