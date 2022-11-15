Россияне атаковали ракетами Житомир: город оказался без света

В город прилетели две ракеты.

Российская армия во вторник, 15 ноября, нанесла два ракетных удара по критической инфраструктуре Житомира.

Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин.

"Враг нанес два ракетных удара по Житомиру — по критической инфраструктуре Житомира. Наши энергетики делают все возможное", — рассказал мэр.

По его словам, город оказался без электроэнергии. Больше информации Сухомлин пообещал предоставить впоследствии.

Как сообщалось, в Житомирской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны. "Тревога" в регионе была объявлена в 14:22. По состоянию на 16.22 она продолжается.

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