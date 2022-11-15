Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты ударили ракетами по Кременчугскому району

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1185
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты ударили ракетами по Кременчугскому району

Фото: Associated Press

В области более четырех часов продолжается воздушная тревога.

Во вторник, 15 ноября, российские войска ударили ракетами по Кременчугскому району Полтавской области.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

"Прилет" в Кременчугском районе. Объект инфраструктуры. Находитесь в укрытиях", — подчеркнул руководитель области.

К слову, воздушную тревогу в Полтавской области объявили еще в 12:32. По состоянию на 16.34 она продолжается.

Напомним, в Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.

Читайте также:

Репарации от России, начало Саммита G20, запуск поезда в Николаев и Херсон - новости "Сниданка"

Репарации от России, начало Саммита G20, запуск поезда в Николаев и Херсон - новости "Сниданка"

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1185
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация