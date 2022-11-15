Оккупанты ударили ракетами по Кременчугскому району

В области более четырех часов продолжается воздушная тревога.
Во вторник, 15 ноября, российские войска ударили ракетами по Кременчугскому району Полтавской области.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
"Прилет" в Кременчугском районе. Объект инфраструктуры. Находитесь в укрытиях", — подчеркнул руководитель области.
К слову, воздушную тревогу в Полтавской области объявили еще в 12:32. По состоянию на 16.34 она продолжается.
Напомним, в Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.
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