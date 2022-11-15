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Россия атаковала объект критической инфраструктуры Харькова – мэр

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
908
Время на прочтение
1 мин
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Россия атаковала объект критической инфраструктуры Харькова – мэр

Скриншот с видео

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову.

В Харькове в результате ракетной атаки россиян во вторник, 15 ноября, поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Прилеты по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", — говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации ситуации в городе.

Напомним, 15 ноября оккупанты нанесли удары по Харькову.

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Дата публикации
Просмотры
908
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