Россия атаковала объект критической инфраструктуры Харькова – мэр

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову.
В Харькове в результате ракетной атаки россиян во вторник, 15 ноября, поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Прилеты по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", — говорится в сообщении.
Мэр подчеркнул, что энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации ситуации в городе.
Напомним, 15 ноября оккупанты нанесли удары по Харькову.
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