Россия атаковала объект критической инфраструктуры Харькова – мэр

В Харькове в результате ракетной атаки россиян во вторник, 15 ноября, поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Прилеты по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", — говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации ситуации в городе.

Напомним, 15 ноября оккупанты нанесли удары по Харькову.

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