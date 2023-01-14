Перед масованим ракетним ударом РФ скасувала обмін полоненими

Російська сторона відмовилася від проведення обміну, не повідомивши про причини.

У суботу, 14 січня, коли Російська Федерація здійснила масовану терористичну ракетну атаку по українських містах, повинен був відбутись обмін полоненими.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, російська сторона скасувала цей захід.

"Сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися", - йдеться у повідомленні.

Перший цього року обмін полоненими відбувся у неділю, 8 січня. Тоді вдалось повернути додому 50 українських захисників. Це - військові, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, Маріуполі та Донеччині. Загалом від початку війни вдалось звільнити 1646 осіб — військових та цивільних

Нагадаємо, 14 січня під час масованого ракетного удару російський агресор використав крилаті ракети повітряного та морського базування, а також здійснив запуски керованих авіаційних ракет по території України. Зброю було націлено на об'єкти критичної інфраструктури.

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