Понад 5,8 млн людей залишили Україну через війну - ООН

Майже 1,5 млн людей вже повернулися до України.
За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, від початку повномасштабної війни Росії, з України виїхали 5 801 159 млн осіб.
Найпопулярнішими країнами, де залишаються українці, стали:
- Польща – понад 3,1 млн осіб;
- Румунія – 857 тисяч осіб;
- Росія – 739 тисяч осіб;
- Угорщина – 557 тисяч осіб;
- Молдова – 453 тисяч осіб;
- Словаччина – 391 тисяча осіб;
Найбільше людей виїхало з України протягом березня.
Нагадаємо, кожен четвертий працездатний біженець з України вже легально працевлаштувався в Польщі.
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