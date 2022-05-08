Понад 5,8 млн людей залишили Україну через війну - ООН

Майже 1,5 млн людей вже повернулися до України.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, від початку повномасштабної війни Росії, з України виїхали 5 801 159 млн осіб.

Найпопулярнішими країнами, де залишаються українці, стали:

Польща – понад 3,1 млн осіб;

Румунія – 857 тисяч осіб;

Росія – 739 тисяч осіб;

Угорщина – 557 тисяч осіб;

Молдова – 453 тисяч осіб;

Словаччина – 391 тисяча осіб;

Найбільше людей виїхало з України протягом березня.

Нагадаємо, кожен четвертий працездатний біженець з України вже легально працевлаштувався в Польщі.

Читайте також: