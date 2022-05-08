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Понад 5,8 млн людей залишили Україну через війну - ООН

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Понад 5,8 млн людей залишили Україну через війну - ООН

Getty Images

Майже 1,5 млн людей вже повернулися до України.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, від початку повномасштабної війни Росії, з України виїхали 5 801 159 млн осіб. 

Найпопулярнішими країнами, де залишаються українці, стали:  

  • Польща – понад 3,1 млн осіб;
  • Румунія – 857 тисяч осіб;
  • Росія – 739 тисяч осіб;
  • Угорщина – 557 тисяч осіб;
  • Молдова – 453 тисяч осіб;
  • Словаччина – 391 тисяча осіб;

Найбільше людей виїхало з України протягом березня. 

Нагадаємо, кожен четвертий працездатний біженець з України вже легально працевлаштувався в Польщі.

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