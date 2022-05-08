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Более 5,8 млн человек покинули Украину из-за войны — ООН

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Более 5,8 млн человек покинули Украину из-за войны — ООН

Getty Images

Около 1,5 млн человек уже вернулись в Украину.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабной войны России, из Украины уехали 5 801 159 млн человек.

Самыми популярными странами, где остаются украинцы, стали:

  • Польша – более 3,1 млн человек;
  • Румыния – 857 тысяч человек;
  • Россия – 739 тысяч человек;
  • Венгрия – 557 тысяч человек;
  • Молдова – 453 тысячи человек;
  • Словакия – 391 тысяча человек;

Больше всего людей выехало из Украины в течение марта.

Напомним, каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины уже легально трудоустроился в Польше.

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