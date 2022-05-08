Более 5,8 млн человек покинули Украину из-за войны — ООН

Около 1,5 млн человек уже вернулись в Украину.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабной войны России, из Украины уехали 5 801 159 млн человек.
Самыми популярными странами, где остаются украинцы, стали:
- Польша – более 3,1 млн человек;
- Румыния – 857 тысяч человек;
- Россия – 739 тысяч человек;
- Венгрия – 557 тысяч человек;
- Молдова – 453 тысячи человек;
- Словакия – 391 тысяча человек;
Больше всего людей выехало из Украины в течение марта.
Напомним, каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины уже легально трудоустроился в Польше.
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