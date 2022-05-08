"Враг хотел добить раненых": россияне обстреляли больницу в городе Орехов

В субботу, 7 мая, около 21:00 российские военные нанесли удар по больнице города Орехов в Запорожской области.
По предварительной информации, больница на момент обстрела была пуста. Поэтому информации о пострадавших и погибших нет.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
"Враг хотел добить раненых и убить мирных врачей", — подчеркнул спикер ОВА, полковник Иван Арефьев.
В настоящее время проводятся работы по восстановлению уцелевших корпусов Ореховской больницы. На опубликованных фото виден поврежденный корпус медицинского учреждения. В нем выбиты окна, повреждены кирпичные стены. Внутри помещения взрывной волной выбита дверь.
Как сообщалось, в Луганской области российские военные уничтожили здание сельской школы, в котором от обстрелов скрывались жители села. В результате атаки РФ на поселок Белогоровка 7 мая в 16:37 вспыхнули пожары в здании школы на площади около 300 м кв. и в доме культуры. Их ликвидация длилась около четырех часов.
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