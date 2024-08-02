РФ перекидає резерви на Покровський напрямок – DeepState

Україна втратила чимало населених пунктів і територій на Покровському напрямку. За словами аналітика проєкту DeepState Руслана Микули, саме на цій ділянці фронту ситуація наразі залишається найважчою.

Про це пише "Еспресо".

"Наразі на Покровський напрямок йде перекидання нових бригад РФ. Наприклад, одна з ворожих бригад, яка раніше була зафіксована як розбита в районі Кринків, була відновлена в районі Джанкою і зараз перебуває в районі села Бердичі, що західніше від Авдіївки. Тобто перекидання триває, і важко передбачити, скільки їх ще буде, оскільки ворог не зважає на втрати. Росіяни мають великий людський потенціал, який використовується по максимуму", – зазначив аналітик.

Він додав, що липень був надзвичайно складним для сил оборони України, оскільки росіяни продовжують тиснути на багатьох ділянках фронту. Зокрема, на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках.

Микула повідомив, що ворогу вдалося просунутися на Куп'янському напрямку та біля Тернів. Також запеклі бої тривають на півночі Харківської області.

"Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку, де ми втратили чимало сіл і територій. Проте найважливіше те, що ми втрачаємо людей, адже наші основні ресурси – це люди. Без людського ресурсу, без якісного солдата, який знає, що робити в окопі, виграти цю війну неможливо. Тому основне завдання зараз – зберегти частини Сил оборони, які вміють і знають, як воювати, і які не бояться", – наголосив аналітик DeepState.

Нагадаємо, на Покровському напрямку відбуваються запеклі бої та просування окупаційної армії РФ. На думку військового експерта Сергія Грабського, особливість рельєфу на цій ділянці фронту дає можливість загарбникам захоплювати нові території.

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