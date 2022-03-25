“Росія пройшла точку неповернення” - український генерал

У ЗСУ кажуть, що ядерна війна нікому не потрібна.

Якщо РФ застосує хімічну чи ядерну зброю - це поставить хрест на їхній державі.

Про це заявив під час брифінгу 25 березня бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

“Росія пройшла точку неповернення і на сьогодні вона схожа на маленьку дитину, яка має небезпечні реч,і і не знає, що з ними робити. Те, що вони можуть застосувати хімічну, або ядерну зброю - звичайно, цього виключати не можна. Але чи готові вони самі до цього, тому що застосування ядерної зброї в Україні - поставить великий хрест на Росії, як державі взагалі. Ядерна війна нікому не потрібна. Ми знаємо, коли в Сирії росіяни застосовували хімічну зброю, але казали: "це не ми", "нас там не було"... Ймовірність існує. Командування ЗСУ вживають заходи виконання завдань і в цих умовах," - сказав він.

Раніше радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Росія використовує розповсюдження інформації про хімічну атаку, лише як елемент погроз.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про наміри РФ використати заборонену зброю.

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