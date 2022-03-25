"Россия прошла точку невозврата" — украинский генерал

В ВСУ говорят, что ядерная война никому не нужна.

Если РФ применит химическое или ядерное оружие – это поставит крест на их государстве.

Об этом заявил на брифинге 25 марта бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

“Россия прошла точку невозврата и сегодня она похожа на маленького ребенка, который имеет опасные вещи, и не знает, что с ними делать. То, что они могут применить химическое или ядерное оружие – конечно, этого исключать нельзя. Но готовы ли они к этому, потому что применение ядерного оружия в Украине — поставит большой крест на России, как государству вообще. Ядерная война никому не нужна. Мы знаем, когда в Сирии россияне применяли химическое оружие, но говорили: "это не мы", "нас там не было"... Вероятность существует. Командование ВСУ принимает меры выполнения задач и в этих условиях", - сказал он.

Ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Россия использует распространение информации о химической атаке только как элемент угроз.

Напомним, накануне появилась информация о намерениях РФ использовать запретное оружие.

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