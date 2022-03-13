Росіяни обстріляли Святогірську Лавру УПЦ МП на Донеччині

Усі біженці та ченці були евакуйовані до монастирських підвалів.

У Донецькій області російські окупанти завдали авіаударів по Святогірській лаврі, яка належить УПЦ МП.

Про це інформують пресслужба УПЦ МП та Spravdi.

У Святогірській Лаврі розповіли, що під час обстрілів у місті внаслідок розриву вибухового пристрою неподалік території монастиря були ушкоджені приміщення Лаври. Там проживала братія монастиря та чисельні біженці.

Були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня.

Декілька поранених відвезли до госпіталю Святогірська, решті надано допомогу в обителі. Загиблих, на щастя, немає. У ніч з 12 на 13 березня всі біженці та ченці були евакуйовані до монастирських підвалів.

Нині у Святогірській лаврі перебуває 520 біженців, з них 200 дітей. У місті Святогірську біженців та місцевих жителів близько 10000 осіб.

Нагадаємо, що Мінкультури оголошує збір інформації щодо руйнувань об'єктів культурної спадщини.

Раніше митрополит Епіфаній звернувся до НАТО із закликом закрити небо над Україною.

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