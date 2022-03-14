Російські окупанти двічі намагалися прорватися до Чернігова

Загарбники застосували зброю.

Ввечері, 13 березня, зафіксовані дві спроби прориву російських окупантів у Чернігів. В цей час ворог здійснив авіаналіт, а потім застосував "Град" з метою знищення всього на своєму шляху та розчищення дороги для прориву.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Північ".

Однак військовослужбовці підрозділів не допустили цього і відбили ворожі групи. В оперативному командуванні "Північ" радять містянам вірити лише інформації з офіційних джерел.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 14 березня, російські окупанти авіаударами знищили Чернігівську політехніку. Крім того, вночі російська армія обстріляла "Ураганами" Ніжин. Інформації про втрат немає.

Як повідомлялося, через обстріли Чернігова армією Російської Федерації, а також потрапляння снарядів і бомб, у місті частково відключено газопостачання, тепло, водопровід. Без електропостачання залишаються 226 населених пунктів у трьох районах області: у Чернігівському – 195, Ніжинському – 27, Прилуцькому – 4.

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