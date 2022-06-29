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Російські загарбники зруйнували Сєвєродонецьку ТЕЦ

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Російські загарбники зруйнували Сєвєродонецьку ТЕЦ

Фото: "Енергоатом"

Російські військові зруйнували Сєвєродонецьку теплоелектростанцію, яка була однією з найбільших ТЕЦ в Україні.

Ця теплоелектростанція забезпечувала електрикою і теплом Сєвєродонецьк та гіганта хімічної промисловості України, завод "Азот".

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатома".

"В результаті бойових дій в Луганській області практично повністю зруйнована Сєвєродонецька ТЕЦ", – йдеться в короткому повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Сєвєродонецьк чекає гуманітарна катастрофа, а Лисичанськ поки тримається.

Вже наступного дня Гайдай сказав, що ситуація в Лисичанську нагадує те, що відбувалося в Сєвєродонецьку на початку штурму міста, коли починають горіти будинок за будинком.

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