На Сєвєродонецьк чекає гуманітарна катастрофа, а Лисичанськ поки тримається - Гайдай

Окупанти постійно обстрілюють Лисичанськ з артилерії та авіації, застосовують тактику "випаленої землі".

Російські окупанти штурмують Лисичанськ і постійно знищують місто з усієї можливої зброї.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Місто розташоване складно з географічної точки зору. Воно розтягнуте і достатьно складне. Багато наших захисників боронять Лисичанськ, але у рази більше сил росіяни кинули на штурм", – зазначив Гайдай.

Окупанти постійно обстрілюють Лисичанськ з артилерії та авіації, застосовують тактику "випаленої землі". Дуже багато поранених і загиблих цивільних, інфраструктура міста розбита повністю, каже голова ОВА.

"Останні два дні до Лисичанська не можемо завозити гумвантажі, адже дорога прострілювалася. Але місто тримається на запасах, які ми зробили заздалегідь, в тому числі лікарня укомплектована всім необхідним", – сказав він.

За його словами, нашим захисникам не вистачає далекобійної артилерії.

"Тут справа в тому, що все залежить від того, скільки витримають оборонні укриття. Пам'ятаєте ситуацію з Донецьким аеропортом: "захисники витримали, бетон – ні". Так і тут", – пояснює Гайдай.

Також голова ОВА розповів, що на окупованих територія "хтось" постійно смітить недопалками. Зруйновано декілька складів з ворожими боєкомплектами.

Гайдай певен, що відновити комунікації в окупованому Сєвєродонецьку загарбникам не вдасться. Мізерну гуманітарку від вбивць він називає "показухою для пропагандистів".

"Ніхто не привезе достатньої кількості продуктів та ліків для містян. Вони розбили всю критичну інфраструктуру. Також проблема з каналізацією. На Сєвєродонецьк чекає гуманітарна катастрофа", – підсумував голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що у Лисичанську росіяни обстріляли натовп людей, які прийшли по воду: 8 загиблих, 21 поранених.

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