Шольц несе відповідальність за загибель українців - Арестович

Канцлер Німеччини Олаф Шольц несе відповідальність за загибель українців, війну проти яких розв’язала Росія.

Він пообіцяв надати Україні важке озброєння, але досі його не передав.

Таку думку в інтерв’ю виданню Bild висловив радник очільника офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, Україні від Німеччини потрібна далекобійна артилерія, системи залпового вогню, танки, бронемашини та безпілотники.

“Якщо у нас буде достатня кількість, ми виграємо війну. Коли Захід дав нам 120 одиниць далекобійної артилерії, ситуація на фронті відразу змінилася - за три дні росіяни втратили швидкість наступу”, - наголосив Олексій Арестович.

Він також додав, що Німеччина раніше обіцяла Україні надати 88 танків Leopard та 50 зенітних самохідних установок Gepard.

"Цього вистачило б на дві бригади в українській армії. Тепер, будь у нас дві бригади де-небудь на передовій, ми могли б відбити Херсон або відкинути їх від Попасної та Сєвєродонецька. Сьогодні дві бригади - це велика сила. Пане Шольц, ви несете відповідальність за наших загиблих солдатів і мирних жителів, щодня гинуть діти, ми щодня втрачаємо 100 солдатів, тому що ви не даєте нам важкої зброї. Українська армія сильна, ми могли б побити росіян і витіснити їх з нашої країни, але нам потрібна зброя”, - акцентував радник очільника офісу президента.

Нагадаємо, що у Маріуполі внаслідок обвалу плити загинули троє людей.

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