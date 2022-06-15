У Маріуполі внаслідок обвалу плити загинули троє людей (відео)

Будівля зруйнована під час бойових дій у Маріуполі на території "ДНР". / Фото: Associated Press

У тимчасово окупованому Маріуполі в Лівобережному районі через обвал плити загинули троє місцевих.

У Маріуполі через обвал плити загинули троє мешканців, які жили у майже зруйнованому під’їзді.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Люди продовжують гинути від наслідків російських артобстрілів. Вчора в під'їзді одного з будинків в Лівобережному районі було знайдено тіла трьох загиблих. Причина смерті – обвал несучої стіни. Дата смерті - два/три дні назад. Люди просто жили в під'їзді тому що в зруйнованому Маріуполі немає де жити людям. Скільки ще життів забере окупація Маріуполя? Скільки ще смертельних знахідок чекає на нас?", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, у Мережі показали розтрощений окупантами стадіон "Маріуполя" (фото, відео).

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