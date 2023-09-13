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Шойгу вірить у перемогу Росії у війні проти України

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Шойгу вірить у перемогу Росії у війні проти України

Міністр оборони Сергій Шойгу / Фото: Associated Press

Шойгу назвав основне завдання російський військ в Україні - "це вибити техніку" ЗСУ.

У Міністерстві оборони Росії вірять, що зможуть перемогти у війні, яку розв'язали проти України.

Із такою заявою виступив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передають російські пропагандисти.

"Шойгу заявив, що Росія не має інших варіантів, окрім як перемогти в Україні", - цитують його засоби масової пропаганди (ЗМП) у Росії.

Окрім того, він заявив, що російські військові "мають успіхи" на фронті в Україні.

"Російські війська в зоні СВО тримають активну оборону, основне завдання - вибити техніку противника", - сказав він.

Поки російське керівництво хвалиться "результатами", українські військові просуваються вперед. Зокрема, Збройні сили України мають просування в Кліщіївці Донецької області, що на півдні від Бахмута.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Там пекло просто зараз! Фронт кипить! Ви повинні це знати!

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Дата публікації
Перегляди
976
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