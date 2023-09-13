Шойгу верит в победу России в войне против Украины

Шойгу назвал основную задачу российских войск в Украине — "это выбить технику" ВСУ.

В Министерстве обороны России верят, что смогут победить в войне, развязавшейся против Украины.

С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передают российские пропагандисты.

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"Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в Украине", — цитируют его средства массовой пропаганды (ОМП) в России.

Кроме того, он заявил, что российские военные "имеют успехи" на фронте в Украине.

"Российские войска в зоне СВО держат активную оборону, основная задача – выбить технику противника", — сказал он.

Пока российское руководство хвастается "результатами", украинские военные продвигаются вперед. В частности, Вооруженные силы Украины имеют продвижение в Клещиевке Донецкой области на юге от Бахмута.

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