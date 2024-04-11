У ексміністра освіти Табачника конфіскували усе майно

У ексміністра освіти Дмитра Табачника конфіскували усе майно. Зараз він ховається на тимчасово захоплених росіянами територіях.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства юстиції України.

“Рішенням Вищий антикорупційний суд від 10 квітня 2024 року задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України до Дмитра Табачника, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції”, - розповіли в Мінюсті.

Там також додали, що ВАКС застосував до Табачника санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції” та стягнув у дохід держави активи, які належать Табачнику та активи, щодо яких Табачник може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме: ½ частка квартири, 5 земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи.

“Табачник Дмитро Володимирович, колишній міністр освіти України, який перебуває на тимчасово окупованих територіях, бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій. Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора — т. зв. “денацифікації України”, - додали в Мінюсті.

Нагадаємо, що у Харкові бізнесмени намагалися вкрасти 160 мільйонів гривень з відновлення міста.

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