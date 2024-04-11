У экс-министра образования Табачника конфисковали все имущество

У эксминистра образования Дмитрия Табачника конфисковали все имущество. Сейчас он скрывается на временно захваченных россиянами территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

“Решением Высший антикоррупционный суд от 10 апреля 2024 удовлетворено исковое заявление Министерства юстиции Украины к Дмитрию Табачнику, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: Табачник Алла Викторовна о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины “О санкциях ”, — рассказали в Минюсте.

Там также добавили, что ВАКС применил к Табачнику санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Табачнику и активы, в отношении которых Табачник может прямо или косвенно совершать действия, тождественные. по содержанию осуществление права распоряжения ими, а именно: ½ доля квартиры, 5 земельных участков, жилой дом и денежные активы.

“Табачник Дмитрий Владимирович, бывший министр образования Украины, находящийся на временно оккупированных территориях, активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций. Табачник выражает свою позицию в направлении поддержки ключевой пропагандистской риторики страны-агрессора — т. н. "денацификации Украины", — добавили в Минюсте.

Напомним, что в Харькове бизнесмены пытались украсть 160 миллионов гривен по восстановлению города.

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