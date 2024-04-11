Справжнє літо: якою буде погода у вівторок, 12 квітня

В Україні 12 квітня в Україні буде тепло і сонячно.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом завтрашнього дня очікується +16+21 градус, на Дніпропетровщині до +24, на півдні +22+26, а в східних областях +25+27 градусів.

"Вітер з північного заходу, переважно помірний, а в північних областях може бути сильним. Антициклональний характер погоди в Україні втримається - без опадів, хіба хвіст атмосферного фронту зумовить періодичні дощі на південному сході, Приазов'ї та в Криму", - написала вона.

У Києві 12 квітня спеки не буде, весняна погода, без опадів та +18 градусів.

Раніше синоптикиня розповіла про погоду до кінця квітня. Середня за місяць температура повітря в різних центрах коливається — в прогнозах може бути від двох градусів вище норми до чотирьох і більше.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, на більшій частині територій України середня місячна температура у квітні буде становити від 7 до 11 градусів тепла. А ось у гірських районах вона буде коливатись від 2 до 6 градусів.

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