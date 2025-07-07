Удари РФ по Харкову: кількість постраждалих стрімко зросла

Атака на Харків 7 липня / © Харківська обласна прокуратура

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У понеділок, 7 липня, російські війська масовано атакували Харків. Кількість постраждалих через обстріли стрімко зросла і становить 71 людину.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними посадовця, кількість постраждалих зросла до 71 особи, серед них — 7 дітей.

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“Ще одна жінка померла у лікарні, на жаль”, — констатував він.

Нагадаємо, армія РФ 7 липня вдарила по Харкову. Внаслідок атак виникли пожежі у житлових і громадських об’єктах. Спершу повідомлялося про 27 потерпілих, із них 3 — діти.

З наслідків:

Шевченківський район — горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхівки (площа пожежі — 70 м.кв). Пожежу локалізовано, триває ліквідація;

Слобідський район — влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта. Горіли господарча споруда та авто (загальна площа — близько 10 м.кв). Пожежі ліквідовані.

Пізніше кількість потерпілих стрімко зросла — до 43 людей.

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Стало відомо, що загалом уранці ворог випустив по Харкову шість «Шахедів». Були пошкоджені будинки, автівки, спалахнули пожежі. Жахливі кадри «прильотів» потрапили на відео.