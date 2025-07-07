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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Президент Ірану звинуватив Ізраїль у спробі його вбивства

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Ізраїль намагався його вбити.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Президент Ірану Пезешкіан звинуватив Ізраїль у спробі його вбивства

Президент Ірану Пезешкіан звинуватив Ізраїль у спробі його вбивства / © Clash Report в мережі Х

Президент Ірану Масуд Пезешкіан висунув звинувачення на адресу Ізраїлю, заявивши, що той намагався його вбити. Ця заява пролунала на тлі загострення напруженості між двома країнами.

Про це повідомляє Clash Report.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про перспективи розширення мирних угод на Близькому Сході, але наголосив, що не підтримає жодної домовленості, яка дозволить ХАМАС залишитися в секторі Гази.

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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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