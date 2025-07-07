Президент Ірану звинуватив Ізраїль у спробі його вбивства

Президент Ірану Пезешкіан звинуватив Ізраїль у спробі його вбивства / © Clash Report в мережі Х

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Президент Ірану Масуд Пезешкіан висунув звинувачення на адресу Ізраїлю, заявивши, що той намагався його вбити. Ця заява пролунала на тлі загострення напруженості між двома країнами.

Про це повідомляє Clash Report.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про перспективи розширення мирних угод на Близькому Сході, але наголосив, що не підтримає жодної домовленості, яка дозволить ХАМАС залишитися в секторі Гази.

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