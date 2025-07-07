- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
Президент Ірану звинуватив Ізраїль у спробі його вбивства
Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Ізраїль намагався його вбити.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан висунув звинувачення на адресу Ізраїлю, заявивши, що той намагався його вбити. Ця заява пролунала на тлі загострення напруженості між двома країнами.
Про це повідомляє Clash Report.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про перспективи розширення мирних угод на Близькому Сході, але наголосив, що не підтримає жодної домовленості, яка дозволить ХАМАС залишитися в секторі Гази.