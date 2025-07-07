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Президент Ирана обвинил Израиль в попытке его убийства
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль пытался его убить.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предъявил обвинения в адрес Израиля, заявив, что тот пытался его убить.
Об этом сообщает Clash Report.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о перспективах расширения мирных соглашений на Ближнем Востоке, но подчеркнул, что не поддержит никакую договоренность, которая позволит ХАМАС остаться в секторе Газа.