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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Президент Ирана обвинил Израиль в попытке его убийства

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль пытался его убить.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Президент Ирана Пезешкиан обвинил Израиль в попытке его убийства

Президент Ирана Пезешкиан обвинил Израиль в попытке его убийства / © Clash Report в сети Х

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предъявил обвинения в адрес Израиля, заявив, что тот пытался его убить.

Об этом сообщает Clash Report.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о перспективах расширения мирных соглашений на Ближнем Востоке, но подчеркнул, что не поддержит никакую договоренность, которая позволит ХАМАС остаться в секторе Газа.

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Дата публикации
Количество просмотров
79
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