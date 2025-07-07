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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Удары РФ по Харькову: количество пострадавших стремительно выросло

Армия РФ нанесла удары по Харькову 7 июля, ранив гражданских людей.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Харьков 7 июля

Атака на Харьков 7 июля / © Харьковская областная прокуратура

В понедельник, 7 июля, российские войска массированно атаковали Харьков. Число пострадавших из-за обстрелов стремительно возросло и составляет 71 человека.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным должностного лица, количество пострадавших возросло до 71 человека, среди них — 7 детей.

«Еще одна женщина умерла в больнице, к сожалению», — констатировал он.

Напомним, армия РФ 7 июля ударила по Харькову. В результате атак возникли пожары в жилых и общественных объектах. Сначала сообщалось о 27 пострадавших, из них 3 — дети.

Из последствий:

  • Шевченковский район — горели квартиры на 8 этаже 9-этажки (площадь пожара — 70 м.кв). Пожар локализован, продолжается ликвидация;

  • Слободской район — попадание по территории детсада и торгового объекта. Горели хозяйственные постройки и авто (общая площадь — около 10 м.кв). Пожары ликвидированы.

Позже количество пострадавших стремительно возросло — до 43 человек.

Стало известно, что всего утром враг выпустил по Харькову шесть «Шахедов». Были повреждены дома, автомобили, вспыхнули пожары. Ужасные кадры «прилетов» попали на видео.

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Дата публикации
Количество просмотров
45
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