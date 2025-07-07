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Удары РФ по Харькову: количество пострадавших стремительно выросло
Армия РФ нанесла удары по Харькову 7 июля, ранив гражданских людей.
В понедельник, 7 июля, российские войска массированно атаковали Харьков. Число пострадавших из-за обстрелов стремительно возросло и составляет 71 человека.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По данным должностного лица, количество пострадавших возросло до 71 человека, среди них — 7 детей.
«Еще одна женщина умерла в больнице, к сожалению», — констатировал он.
Напомним, армия РФ 7 июля ударила по Харькову. В результате атак возникли пожары в жилых и общественных объектах. Сначала сообщалось о 27 пострадавших, из них 3 — дети.
Из последствий:
Шевченковский район — горели квартиры на 8 этаже 9-этажки (площадь пожара — 70 м.кв). Пожар локализован, продолжается ликвидация;
Слободской район — попадание по территории детсада и торгового объекта. Горели хозяйственные постройки и авто (общая площадь — около 10 м.кв). Пожары ликвидированы.
Позже количество пострадавших стремительно возросло — до 43 человек.
Стало известно, что всего утром враг выпустил по Харькову шесть «Шахедов». Были повреждены дома, автомобили, вспыхнули пожары. Ужасные кадры «прилетов» попали на видео.