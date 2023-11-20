Україна повернула останки 94 полеглих військових

Україні вдалося повернути 20 листопада на підконтрольну територію тіла (останки) 94 загиблих на війні військових.

Про це повідомив Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків українських бійців до визначених державних спеціалізованих установ. Після цього тіла та останки воїнів будуть передані представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Водночас, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, Росії були передані тіла (останки) її комбатантів, загиблих у війні проти України.

Над поверненням полеглих у війні з Росією бійців працювали Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ (ЦУ ЦВС), ДСНС України у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

До слова, за інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на листопад у російському полоні перебувають 4 337 українців: 3574 військових та 763 цивільних.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Майже рік у ворожих тортурах! Парамедик розказав про пережите у російському полоні

Читайте також: