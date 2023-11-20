Украина вернула останки 94 павших военных

Украине удалось вернуть 20 ноября на подконтрольную территорию тела (останки) 94 погибших на войне военных.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков украинских бойцов в определенные государственные специализированные учреждения. После этого тела и останки воинов будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно медицинским экспертам для установления личностей погибших.

В то же время согласно нормам международного гуманитарного права России были переданы тела (останки) ее комбатантов, погибших в войне против Украины.

Над возвращением павших в войне с Россией бойцов работали Координационный штаб по обращению с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ (ЦУ ЦВД), ГСЧС Украины в Сумской области, ГПСУ, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны при содействии и непосредственном участии представителей Международного Комитета Красного Креста.

К слову, по информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, по состоянию на ноябрь в российском плену находятся 4337 украинцев: 3574 военных и 763 гражданских.

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