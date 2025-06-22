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- Війна
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В Очакові — приліт: що відомо про наслідки атаки росіян
Внаслідок атаки росіян вдень 22 червня є пошкодження житлових будинків.
В Очакові, на Миколаївщині, вдень 22 червня лунала повітряна тривога. Внаслідок атаки росіян є пошкодження житлових будинків. Інформації щодо постраждалих на даний момент немає.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Також про швидкісні цілі курсом на Очаків повідомляли Повітряні Сили ЗС України.
Нагадаємо, у низці областей України вдень лунала повітряна тривога. Була загроза балістики.