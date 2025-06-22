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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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В Очакові — приліт: що відомо про наслідки атаки росіян

Внаслідок атаки росіян вдень 22 червня є пошкодження житлових будинків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Очакові — приліт: що відомо про наслідки атаки росіян

© ТСН

В Очакові, на Миколаївщині, вдень 22 червня лунала повітряна тривога. Внаслідок атаки росіян є пошкодження житлових будинків. Інформації щодо постраждалих на даний момент немає.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Також про швидкісні цілі курсом на Очаків повідомляли Повітряні Сили ЗС України.

Нагадаємо, у низці областей України вдень лунала повітряна тривога. Була загроза балістики.

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