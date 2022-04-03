В Україні закрилася майже половина аптек - ВООЗ

Працівники виїжджають зі своїх міст або не можуть виходити на роботу.
За попередніми оцінками, через повномасштабну війну в Україні закрилося майже 50% аптек.
Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.
Багато медичних працівників виїхали зі своїх міст або не можуть працювати через активні бойові дії.
Нагадаємо, що студентам медичних та фармацевтичних спеціальностей дозволили працювати в аптеках в Україні через брак працівників. Вони можуть залучатись на наступні посади: асистент фармацевта та помічник фармацевта.
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