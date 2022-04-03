В Україні закрилася майже половина аптек - ВООЗ

В Україні закрилася майже половина аптек - ВООЗ

Працівники виїжджають зі своїх міст або не можуть виходити на роботу.

За попередніми оцінками, через повномасштабну війну в Україні закрилося майже 50% аптек.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.

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Багато медичних працівників виїхали зі своїх міст або не можуть працювати через активні бойові дії.

Нагадаємо, що студентам медичних та фармацевтичних спеціальностей дозволили працювати в аптеках в Україні через брак працівників. Вони можуть залучатись на наступні посади: асистент фармацевта та помічник фармацевта.

Що робити, якщо в аптеці не продається призначений препарат

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