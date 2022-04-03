В Украине закрылась почти половина аптек - ВОЗ

Работники уезжают из своих городов или не могут выходить на работу.
По предварительным оценкам, из-за полномасштабной войны в Украине закрылось почти 50% аптек.
Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Многие медицинские работники уехали из своих городов или не могут работать из-за активных боевых действий.
Напомним, что студентам медицинских и фармацевтических специальностей разрешили работать в аптеках в Украине из-за нехватки работников. Их могут брать на следующие должности: ассистент фармацевта и помощник фармацевта.
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