В Украине закрылась почти половина аптек - ВОЗ

В Украине закрылась почти половина аптек - ВОЗ

Работники уезжают из своих городов или не могут выходить на работу.

По предварительным оценкам, из-за полномасштабной войны в Украине закрылось почти 50% аптек.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

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Многие медицинские работники уехали из своих городов или не могут работать из-за активных боевых действий.

Напомним, что студентам медицинских и фармацевтических специальностей разрешили работать в аптеках в Украине из-за нехватки работников. Их могут брать на следующие должности: ассистент фармацевта и помощник фармацевта.

Что делать, если в аптеке не продается назначенный препарат

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