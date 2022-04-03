Виправдовувала російських окупантів: у Маріуполі заарештували місцеву мешканку

Жителька Маріуполя виправдовувала дії РФ, а під час евакуації просила загарбників швидше "звільнити" місто.

У Маріуполі заарештували місцеву жительку, яка виправдовувала російських військових.

За даними слідства, у березні 2022 року 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у приміщенні Маріупольської камерної філармонії, із власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура у Facebook.

"У подальшому, під час евакуації з Маріуполя, підозрювана, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх "скоріше звільнити місто", - йдеться у повідомленні.

Донецька обласна прокуратура у порядку ст. 615 КПК України (особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану) застосувала до громадянки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 992 тис. грн.

Нагадаємо, окупанти беруть в полон мирних мешканців Маріуполя та вивозять до РФ.

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