Школярка з Маріуполя розповіла свою моторошну історію: "Окупанти ґвалтують дітей, старих і трупи"

16-річна дівчинка поділилася, як тікала з міста разом із маленьким братиком.

Російські окупанти, які намагаються зрівняти місто Маріуполь із землею, також жорстоко знущаються з мирних мешканців.

Зокрема, як розповіла 16-річна школярка Катя, солдати РФ ґвалтують дітей, людей старшого віку і навіть трупи. Її рідні загинули, а дівчинка врятувалася разом із 5-річним братиком та поділилася своєю моторошною історією. Її опублікувала у Facebook волонтерка Віра Хвуст.

Катя поділилася, що якщо раніше думала, що боляче – це нерозділене кохання, то виявилося, "що боляче бачити, як мама помирає в тебе на очах".

"А братик все до неї підходить і каже: "Мамочко, не спи, ти замерзнеш". І ми ніколи не потрапимо на її могилу. Вона так і залишилася у сирому та темному підвалі. Ми ходили до туалету, спали, їли рештки їжі в одному підвалі. А якось дядько Коля упіймав голуба, це був напевно п'ятий чи шостий день, і ми його засмажили, і їли. А потім нас усіх рвало", – розповіла школярка.

Катя поділилася, що її мама трималася до останнього, але за 3 дні до евакуації вона померла. Дівчинка сказала маленькому братикові, що рідна людина міцно спить і не варто її будити.

"Але, здається, він все зрозумів. Зрозумів ще коли померла наша сусідка, а ми не могли її винести, і вона почала пахнути. А потім стало тихо і дядько Коля її виніс і сам підірвався на розтяжці. Мама дуже плакала. Після смерті тата, дядько Коля був найближчою людиною. Трупи так смердять. Вони там були скрізь. Я братові заплющила очі маминим шарфиком, щоб він цього не бачив. Поки ми бігли – мене кілька разів мало не знудило", – пригадала вона.

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Катя також пригадала розмову зі своїм рідним дядьком, який живе в Росії. За її словами, коли він зрозумів, хто телефонує, зробив вигляд, що не знає племінницю. Згодом чоловік написав їй з іншого номеру: "Катрусю, не пиши мені. Для мене та моєї родини це небезпечно. А маму вже не повернути".

"А ще страшно, коли діти плачуть, а не можна. Не можна, щоб чули. Ці виродки знаходили людей у підвалах та вбивали. Ті, хто вижив, говорили, що російські військові могли зґвалтувати і дітей, і старих, і навіть трупи. Якщо Бог є, то чому він це допускає?" – поділилася Катя.

Крім того, школярка зізналася, що дуже переймається, що їх з братиком розділять і вони більше ніколи не зустрінуться.

"Я жити не хочу. Навіщо цей Путін нас рятував? Ми ж добре жили, навіть машину купили. Дядько Коля обіцяв мене навчити водити. Вони навіть її спалили. І квартири нема. Я хочу померти, і не можу", – додала вона.

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