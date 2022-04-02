Школьница из Мариуполя рассказала свою жуткую историю: "Оккупанты насилуют детей, стариков и трупы"

16-летняя девочка поделилась, как убегала из города вместе с маленьким братиком.

Российские оккупанты, пытающиеся сравнить город Мариуполь с землей, также жестоко издеваются над мирными жителями.

В частности, как рассказала 16-летняя школьница Катя, солдаты РФ насилуют детей, людей постарше и даже трупы. Ее родные погибли, а девочка спаслась вместе с 5-летним братиком и поделилась своей жуткой историей. Ее опубликовала в Facebook волонтер Вера Хвуст.

Катя поделилась, что если раньше думала, что больно – это безответная любовь, то оказалось, "что больно видеть, как мама умирает у тебя на глазах".

"А братик все к ней подходит и говорит: "Мамочка, не спи, ты замерзнешь". И мы никогда не попадём на её могилу. Она так и осталась в сыром и тёмном подвале. Мы ходили в туалет, спали, ели остатки еды в одном подвале. А как-то дядя Коля словил голубя, это был наверное пятый или шестой день, и мы его зажарили, и ели. А потом нас всех рвало", — рассказала школьница.

Катя поделилась, что ее мама держалась до последнего, но за три дня до эвакуации она скончалась. Девочка сказала маленькому братику, что родной человек крепко спит и не стоит ее будить.

"Но кажется он всё понял. Понял ещё когда умерла наша соседка, а мы не могли её вынести, и она начала пахнуть. А потом стало тихо и дядя Коля её вынес, и сам подорвался на растяжке. Мама очень плакала. После смерти папы, дядя Коля был самым близким человеком. Трупы так воняют. Они там были везде. Я брату закрыла глаза маминым шарфиком, что бы он этого не видел. Пока мы бежали - меня несколько раз чуть не стошнило", — вспомнила она.

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Катя также вспомнила разговор со своим родным дядей, живущим в России. По ее словам, когда он понял, кто звонит по телефону, сделал вид, что не знает племянницу. Впоследствии мужчина написал ей из другого номера: "Катюша, не пиши мне. Для меня и моей семьи это опасно. А маму уже не вернуть".

"А еще страшно, когда дети плачут, а нельзя. Нельзя, чтобы слышали. Эти ублюдки находили людей в подвалах и убивали. Выжившие говорили, что российские военные могли изнасиловать и детей, и стариков, и даже трупы. Если Бог есть, то почему он это допускает? – поделилась Катя.

Кроме того, школьница призналась, что очень переживает, что их с братиком разделят и они больше никогда не встретятся.

"Я жить не хочу. Зачем этот пути нас спасал? Мы же хорошо жили, даже машину купили. Дядь Коля обещал меня научить водить. Они даже её сожгли. И квартиры нет. Я умереть хочу, и не могу", – добавила она.

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