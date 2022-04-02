Как дети с аутизмом и их родители воспринимают войну: специалисты дают рекомендации по защите психики

Сегодня, 2 апреля, отмечают Всемирный день распространения информации об аутизме.
Аутизм – это не болезнь, а состояние или расстройство развития, которое можно с помощью развития и учебной программы корректировать. Аутизмом нельзя заболеть и его нельзя вылечить. С ним человек рождается, живет и доживает до старости.
У детей с расстройствами аутизма и их родителей очень разные «отношения с войной», сообщают в учебно-реабилитационном центре "Джерело" Львова.
Точно ощущение опасности, отсутствие социализации, программ и четкого расписания дня, привычных звуков и помещений оказывают негативное влияние на детей.
В большинстве случаев трудно детям с расстройствами аутизма объяснить, что такое война, почему надо прятаться или идти в хранилище, убедить идти или ехать в безопасное место.
Они также имеют переживания, другие, чем до войны, каждый реагирует по разному.
"Но еще мы знаем, что родители имеют большие переживания – смогут ли защитить своих детей, как корректировать поведение детей во время войны, как реагировать на новые агрессии, как дальше жить и каким будет завтра", – отмечают специалисты.
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