Призер Олимпиады-2020 Терлюга покинула Украину после обстрела Одессы

Каратистка уехала из страны вместе с мамой и сестрой.

Известная украинская каратистка Анжелика Терлюга была вынуждена покинуть территорию Украины после того, как российские оккупанты выпустили ракеты по Одессе.

Об этом призер Олимпиады-2020 в Токио рассказала в Instagram Stories.

instagram.com/anzhelika_terliuga

"Наконец-то встретилась с моей мамой и сестрой. В последний раз я их видела полтора месяца назад. Они вернулись на несколько дней домой и сейчас мы все вместе покидаем Украину".

Этой ночью русская армия атаковала мой город пятью ракетами. Но наше небо было защищено украинской армией. В другой город было направлено 7 ракет. Ненавижу всех, кто поддерживает войну", — написала Терлюга.

Напомним, что форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан, который сейчас выступает в аренде за немецкую "Ганзу" Росток, выставил на аукцион свою медаль победителя чемпионата мира U-20.

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