Диета донора: как подготовиться к донации

Наименьшие нарушения диеты может привести к серьезному изменению качества крови и ее компонентов.
Специалисты проекта "ДонорUA", направленного на координацию доноров крови и развитие безвозмездного донорства в Украине, напомнили, как подготовиться к донации.
Самое важное, по словам специалистов, это диета донора.
Наименьшие нарушения диеты могут привести к серьезному изменению качества крови и компонентов крови. От этого зависит качество предоставленной помощи больному.
Что рекомендуют есть перед процедурой
Порция напитка обязательна непосредственно перед сдачей крови с целью предотвращения развития гиповолемической реакции организма из-за резкого изменения артериального давления. Рекомендуют выпить воду, сладкий чай, компот из сухофруктов.
Легкий завтрак должен быть за 2-3 часа до процедуры.
В день донации во избежание обморока и слабости следует перекусить вареными крупами на воде или макаронными изделиями без добавления сливочного масла. Можете съесть хлеб, сушку, сухари (не магазинные снеки!), овсяное печенье. Также разрешена пропаренная рыба и отварное мясо нежирных сортов.
Что не рекомендуют употреблять перед процедурой
- копченую, острую и жареную пищу;
- соление;
- молочные продукты, включая йогурты, сыр, сливки, масло, а также яйца;
- орехи, финики и бананы;
- свеклу рекомендуют не употреблять в течение 48 часов перед процедурой;
- чернику следует прекратить есть за 72 часа до забора крови;
- колбасные изделия – сосиска, колбаса, балык, ветчина и другое;
- чипсы, сухарики, халву, семена, снеки, кетчуп, майонез, другие магазинные соусы и маринады;
- сладкие магазинные напитки;
- алкоголь, энергетические напитки (в частности, за 48 часов до донации);
- лекарственные средства нельзя употреблять в течение последних 72 ч перед донацией;
- курить в день донации не следует (особенно 2 часа до и после кровосдачи). Дышать табачным дымом также нельзя в ближайшие 1,5 часа перед донацией.
Напомним , вся кровь, которую сдают доноры, будет использоваться исключительно в Украине и исключительно для спасения бойцов украинской армии и мирного населения.
Кабинет Министров Украины с 25 февраля приостановил экспорт препаратов крови на 30 дней.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.