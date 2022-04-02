Диета донора: как подготовиться к донации

Диета донора: как подготовиться к донации

Наименьшие нарушения диеты может привести к серьезному изменению качества крови и ее компонентов.

Специалисты проекта "ДонорUA", направленного на координацию доноров крови и развитие безвозмездного донорства в Украине, напомнили, как подготовиться к донации.

Самое важное, по словам специалистов, это диета донора.

Наименьшие нарушения диеты могут привести к серьезному изменению качества крови и компонентов крови. От этого зависит качество предоставленной помощи больному.

Что рекомендуют есть перед процедурой

Порция напитка обязательна непосредственно перед сдачей крови с целью предотвращения развития гиповолемической реакции организма из-за резкого изменения артериального давления. Рекомендуют выпить воду, сладкий чай, компот из сухофруктов.

Легкий завтрак должен быть за 2-3 часа до процедуры.

В день донации во избежание обморока и слабости следует перекусить вареными крупами на воде или макаронными изделиями без добавления сливочного масла. Можете съесть хлеб, сушку, сухари (не магазинные снеки!), овсяное печенье. Также разрешена пропаренная рыба и отварное мясо нежирных сортов.

Что не рекомендуют употреблять перед процедурой

копченую, острую и жареную пищу;

соление;

молочные продукты, включая йогурты, сыр, сливки, масло, а также яйца;

орехи, финики и бананы;

свеклу рекомендуют не употреблять в течение 48 часов перед процедурой;

чернику следует прекратить есть за 72 часа до забора крови;

колбасные изделия – сосиска, колбаса, балык, ветчина и другое;

чипсы, сухарики, халву, семена, снеки, кетчуп, майонез, другие магазинные соусы и маринады;

сладкие магазинные напитки;

алкоголь, энергетические напитки (в частности, за 48 часов до донации);

лекарственные средства нельзя употреблять в течение последних 72 ч перед донацией;

курить в день донации не следует (особенно 2 часа до и после кровосдачи). Дышать табачным дымом также нельзя в ближайшие 1,5 часа перед донацией.

Напомним , вся кровь, которую сдают доноры, будет использоваться исключительно в Украине и исключительно для спасения бойцов украинской армии и мирного населения.

Кабинет Министров Украины с 25 февраля приостановил экспорт препаратов крови на 30 дней.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.