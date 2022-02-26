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Всі, хто може, мають звернутися до центрів крові - МОЗ 

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Всі, хто може, мають звернутися до центрів крові - МОЗ 

Вся кров, яку здають донори, буде використовуватися виключно в Україні і виключно для порятунку бійців української армії і мирного населення.

​​Кабінет Міністрів України з 25 лютого призупинив експорт препаратів крові на 30 днів.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. 

  • Вся кров, яку здають донори, буде використовуватися виключно в Україні і виключно для порятунку бійців української армії і мирного населення.
  • Всі, хто може і хоче здати кров, мають звернутися до центрів крові. Вони працюють і можуть приймати донорів.
  • Другим розпорядженням КМУ затвердив і визначив для кожної області обов'язкові обсяги забезпечення потреб системи охорони здоров'я донорською кров'ю, її компонентами і препаратами.

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