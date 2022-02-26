UAразом: українські телеканали запустили спільний інформаційний ефір

Заради інформаційної безпеки громадян та для злагодженої інформаційної політики провідні національні телеканали України об'єднують свої зусилля.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

На глядачів очікують єдині новини. Від опівночі старт телемарафону координує холдинг 1+1 media. Далі – Рада, канали груп StarLightMedia та InterMediaGroup.

На цих телеканалах на початку кожної години впродовж доби ви зможете отримувати достовірну ситуацію від Збройних Сил України, Президента, Кабміну, РНБО, СБУ тощо.

Ворогу не вдасться посіяти паніку інформаційними вкидами й фейками!