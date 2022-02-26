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UAразом: українські телеканали запустили спільний інформаційний ефір

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UAразом: українські телеканали запустили спільний інформаційний ефір

unsplash.com

Заради інформаційної безпеки громадян та для злагодженої інформаційної політики провідні національні телеканали України об'єднують свої зусилля.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

На глядачів очікують єдині новини. Від опівночі старт телемарафону координує холдинг 1+1 media. Далі – Рада, канали груп StarLightMedia та InterMediaGroup.

На цих телеканалах на початку кожної години впродовж доби ви зможете отримувати достовірну ситуацію від Збройних Сил України, Президента, Кабміну, РНБО, СБУ тощо.

Ворогу не вдасться посіяти паніку інформаційними вкидами й фейками!

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