Сили ППО збили літак і вертоліт окупантів

Зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі.

Українські сили протиповітряної оборони "мінуснули" вертоліт і штурмовик окупантів.

Про це повідомляють у Командуванні повітряних сил України.

"Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ. Слава українським зеніткам!", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо:

За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

танки - до 80 одиниць;

бойові броньовані машини різних типів — 516;

літаки - 10;

гелікоптери — 7;

особового складу — 2800.

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