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Сили ППО збили літак і вертоліт окупантів

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Сили ППО збили літак і вертоліт окупантів

Зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі.

Українські сили протиповітряної оборони "мінуснули" вертоліт і штурмовик окупантів.

Про це повідомляють у Командуванні повітряних сил України.

"Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ. Слава українським зеніткам!", - йдеться в повідомленні.

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