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Силы ПВО сбили самолет и вертолет оккупантов

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Силы ПВО сбили самолет и вертолет оккупантов

Зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели.

Украинские силы противовоздушной обороны "минуснули" вертолет и штурмовик оккупантов.

Об этом сообщают в Командовании воздушных сил Украины.

"Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. Слава украинским зениткам!", — говорится в сообщении.

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