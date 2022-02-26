Силы ПВО сбили самолет и вертолет оккупантов

Зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели.

Украинские силы противовоздушной обороны "минуснули" вертолет и штурмовик оккупантов.

Об этом сообщают в Командовании воздушных сил Украины.

"Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. Слава украинским зениткам!", — говорится в сообщении.

Отметим:

По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :

танки – до 80 единиц;

боевые бронированные машины разных типов — 516;

самолеты – 10;

вертолеты — 7;

личного состава — 2800.

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним: