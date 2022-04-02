Дієта донора: як підготуватися до донації

Дієта донора: як підготуватися до донації

Найменші порушення в дієті можуть призвести до серйозної зміни якості крові та компонентів крові.

Фахівці проекту "ДонорUA", спрямованого на координацію донорів крові та пропаганду безоплатного донорства в Україні, нагадали, як підготуватися до донації.

Найважливіше, за словами спеціалістів, це дієта донора.

Найменші порушення в дієті можуть призвести до серйозної зміни якості крові та компонентів крові. Від цього залежатиме якість наданої допомоги хворому.

Що рекомендують їсти перед процедурою

Порція напою обов'язкова безпосередньо перед здаванням крові з метою запобігання розвитку гіповолемічної реакції організму через різку зміну артеріального тиску. Рекомендують випити воду, солодкий чай, компот із сухофруктів.

Легкий сніданок повинен бути за 2-3 години до процедури.

У день донації, щоб уникнути непритомності та слабкості, варто перекусити вареними крупами на воді чи макаронними виробами без додавання вершкового масла. Можете з'їсти хліб, сушку, сухарі (не магазинні снеки!), вівсяне печиво. Також дозволені пропарена риба та відварене м'ясо нежирних сортів.

Що не рекомендують вживати перед процедурою

копчену, гостру та смажену їжу;

соління;

молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, вершки, масло, а також яйця;

горіхи, фініки та банани;

буряк рекомендують не вживати впродовж 48 год перед процедурою;

чорницю варто припинити їсти за 72 год до забору крові;

ковбасні вироби – сосиска, ковбаса, балик, шинка та інше;

чіпси, сухарики, халву, насіння, снеки, кетчуп, майонез, інші магазинні соуси та маринади;

солодкі магазинні напої;

алкоголь, енергетичні напої (зокрема, за 48 годин до донації);

лікарські засоби не можна вживати впродовж останніх 72-х год перед донацією;

курити в день донації не варто (особливо 2 години до та після кровоздачі). Дихати тютюновим димом також НЕ можна найближчі 1,5 години перед донацією.

Нагадаємо, вся кров, яку здають донори, буде використовуватися виключно в Україні і виключно для порятунку бійців української армії і мирного населення.

​​Кабінет Міністрів України з 25 лютого призупинив експорт препаратів крові на 30 днів.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.