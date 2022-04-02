На Полтавщині ЗСУ збили дві ворожі ракети — начальник ОВА

Наразі наслідки нічного обстрілу кількох об'єктів у Полтаві вже ліквідовано.
На Полтавщині українські захисники збили дві ворожі ракети в різних частинах області.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети в різних частинах Полтавщини", - зазначив Лунін.
Водночас, за його словами, звуки вибухів, які лунали в Полтаві протягом кількох останніх годин – це навчання ЗСУ.
Крім того, Лунін повідомив, що наразі вже ліквідовано наслідки нічного обстрілу кількох об'єктів у Полтаві. На щастя, ніхто із людей не постраждав.
Водночас, у Кременчуці Полтавської області ситуація інакша — рятувальники продовжують гасити пожежі, які виникли внаслідок ранкового бомбардування міста ворожими літаками.
Нагадаємо, ворог завдав три авіуадури по інфраструктурі в Миргороді Полтавської області. Попередньо, обійшлося без жертв.
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