На Полтавщині ЗСУ збили дві ворожі ракети — начальник ОВА

На Полтавщині ЗСУ збили дві ворожі ракети — начальник ОВА

Наразі наслідки нічного обстрілу кількох об'єктів у Полтаві вже ліквідовано.

На Полтавщині українські захисники збили дві ворожі ракети в різних частинах області.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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"Під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети в різних частинах Полтавщини", - зазначив Лунін.

Водночас, за його словами, звуки вибухів, які лунали в Полтаві протягом кількох останніх годин – це навчання ЗСУ.

Крім того, Лунін повідомив, що наразі вже ліквідовано наслідки нічного обстрілу кількох об'єктів у Полтаві. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

Водночас, у Кременчуці Полтавської області ситуація інакша — рятувальники продовжують гасити пожежі, які виникли внаслідок ранкового бомбардування міста ворожими літаками.

Нагадаємо, ворог завдав три авіуадури по інфраструктурі в Миргороді Полтавської області. Попередньо, обійшлося без жертв.

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