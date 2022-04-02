Призерка Олімпіади-2020 Терлюга залишила Україну після обстрілу Одеси

Каратистка поїхала з країни разом із мамою та сестрою.

Відома українська каратистка Анжеліка Терлюга була змушена покинути територію України після того, як російські окупанти випустили ракети по Одесі.

Про це призерка Олімпіади-2020 у Токіо розповіла в Instagram Stories.

instagram.com/anzhelika_terliuga

"Нарешті зустрілася з моєю мамою та сестрою. Востаннє я їх бачила півтора місяці тому. Вони повернулися на кілька днів додому і зараз ми всі разом залишаємо Україну.

Цієї ночі російська армія атакувала моє місто п'ятьма ракетами. Але наше небо було захищене українською армією. В інше місто було направлено 7 ракет. Ненавиджу всіх тих, хто підтримує війну", - написала Терлюга.

Нагадаємо, що форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан, який зараз виступає в оренді за німецьку "Ганзу" Росток, виставив на аукціон свою медаль переможця чемпіонату світу U-20.

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