Призерка Олімпіади-2020 Терлюга залишила Україну після обстрілу Одеси

Каратистка поїхала з країни разом із мамою та сестрою.
Відома українська каратистка Анжеліка Терлюга була змушена покинути територію України після того, як російські окупанти випустили ракети по Одесі.
Про це призерка Олімпіади-2020 у Токіо розповіла в Instagram Stories.
"Нарешті зустрілася з моєю мамою та сестрою. Востаннє я їх бачила півтора місяці тому. Вони повернулися на кілька днів додому і зараз ми всі разом залишаємо Україну.
Цієї ночі російська армія атакувала моє місто п'ятьма ракетами. Але наше небо було захищене українською армією. В інше місто було направлено 7 ракет. Ненавиджу всіх тих, хто підтримує війну", - написала Терлюга.
Нагадаємо, що форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан, який зараз виступає в оренді за німецьку "Ганзу" Росток, виставив на аукціон свою медаль переможця чемпіонату світу U-20.
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