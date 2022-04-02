Река Северский Донец выходит из берегов из-за подрыва дамбы на Харьковщине: видео

Река Северский Донец выходит из берегов из-за подрыва дамбы на Харьковщине: видео

Вода разлилась в южном направлении и уже дошла до Студенка и Святогорска.

Из-за подрыва дамбы в Харьковской области река Северский Донец выходит из берегов.

Дамба на Оскольском водохранилище была разрушена на днях.

Об этом сообщают "Новости Донбаса".

Вода разлилась в южном направлении и уже дошла до Студенка и Святогорска.

Депутат Святогорского городского совета Виталий Мороз опубликовал на своей странице в Facebook видео последствий разлива Северского Донца напротив Святогорской Лавры.

Опубліковано Віталієм Морозом Пʼятниця, 1 квітня 2022 р.

Напомним, российские войска ударили в районную больницу Балаклеи, где мэр сотрудничает с оккупантами

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