Река Северский Донец выходит из берегов из-за подрыва дамбы на Харьковщине: видео

Вода разлилась в южном направлении и уже дошла до Студенка и Святогорска.
Из-за подрыва дамбы в Харьковской области река Северский Донец выходит из берегов.
Дамба на Оскольском водохранилище была разрушена на днях.
Об этом сообщают "Новости Донбаса".
Вода разлилась в южном направлении и уже дошла до Студенка и Святогорска.
Депутат Святогорского городского совета Виталий Мороз опубликовал на своей странице в Facebook видео последствий разлива Северского Донца напротив Святогорской Лавры.
Опубліковано Віталієм Морозом Пʼятниця, 1 квітня 2022 р.
Напомним, российские войска ударили в районную больницу Балаклеи, где мэр сотрудничает с оккупантами
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