Річка Сіверський Донець виходить із берегів через підрив дамби на Харківщині: відео

Річка Сіверський Донець виходить із берегів через підрив дамби на Харківщині: відео

Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенка та Святогірська.

Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець виходить із берегів.

Дамбу на Оскольському водосховищі було зруйновано днями.

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенка та Святогірська.

Депутат Святогірської міської ради Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської Лаври.

Опубліковано Віталієм Морозом Пʼятниця, 1 квітня 2022 р.

Нагадаємо, російські війська вдарили у районну лікарню Балаклії, де мер співпрацює з окупантами

Читайте також: