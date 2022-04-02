Річка Сіверський Донець виходить із берегів через підрив дамби на Харківщині: відео

Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенка та Святогірська.
Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець виходить із берегів.
Дамбу на Оскольському водосховищі було зруйновано днями.
Про це повідомляють "Новини Донбасу".
Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенка та Святогірська.
Депутат Святогірської міської ради Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської Лаври.
Опубліковано Віталієм Морозом Пʼятниця, 1 квітня 2022 р.
Нагадаємо, російські війська вдарили у районну лікарню Балаклії, де мер співпрацює з окупантами
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