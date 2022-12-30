Велика Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні

Міністерство оборони Великої Британії на тлі нових російських ракетних ударів по Україні анонсувало новий пакет допомоги. Зокрема, йдеться про пристрої для розмінування та знешкодження вибухових речовин.

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Протягом усієї цієї війни Кремль цинічно цілився по цивільній інфраструктурі України. При цьому він стверджував, що завдаватиме виключно "хірургічних ударів" по військових об'єктах", - наголошують у Міноборони.

Зазначається, що ЗСУ отримають понад одну тисячу металодетекторів VALLON та 100 комплектів для знешкодження бомб.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що для Збройних сил України наразі найбільш необхідними наразі є гаубиці, а не танки. За йго словми, під час обговорень з західними партнерами Україна говорить про конкретні запити бійців і командирів.

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