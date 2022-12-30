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Великобритания анонсировала новый пакет помощи Украине

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Великобритания анонсировала новый пакет помощи Украине

Фото: Associated Press

Лондон осуждает атаку Москвы.

Министерство обороны Великобритании на фоне новых российских ракетных ударов по Украине анонсировало новый пакет помощи. В частности, речь идет об устройствах разминирования и обезвреживания взрывчатых веществ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В течение всей этой войны Кремль цинично целился по гражданской инфраструктуре Украины. При этом он утверждал, что будет наносить исключительно "хирургические удары" по военным объектам", — подчеркивают в Минобороны.

Отмечается, что ВСУ получат более тысячи металлодетекторов VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что для Вооруженных сил Украины сейчас наиболее необходимы сейчас гаубицы, а не танки. По его словам, в ходе обсуждения с западными партнерами Украина говорит о конкретных запросах бойцов и командиров.

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Дата публикации
Просмотры
800
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