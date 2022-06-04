Ворожий літак випустив по Сумщині шість ракет

Авіація Російської Федерації знову обстріляла прикордонні населені пункти в Сумській області.

Перший авіаудар завдала вранці 4 червня, другий - в обідню пору.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

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"Близько 04:05 літак окупантів залетів зі сторони росії і здійснив авіаудар, попередньо 2 прильоти в район Піщаного та Стецьківки. Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація щодо жертв серед місцевого населення та руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Пізніше, в обідню пору, реактивний літак вздовж державного кордону здійснив близько 6 запусків ракет по території України на напрямок неселеного пункту Гудове. За повідомлення ОК "Північ", втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація щодо жертв серед місцевого населення та руйнування уточнюється.

У Державній прикордонній службі додали, ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Шосткинського району Сумщини. Це вже третій за сьогодні удар із застосуванням авіації.

"За 3 години до цього російський безпілотник здійснив скидання двох вибухових пристроїв у Великописарівському районі Сумщини. А близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків ракети, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району", - зауважили у ДПСУ.

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