Вражеский самолет выпустил по Сумщине шесть ракет

Авиация Российской Федерации снова обстреляла приграничные населенные пункты в Сумской области.

Первый авиаудар нанесла утром 4 июня, второй — в обед.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

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"Около 04:05 самолет оккупантов залетел со стороны россии и совершил авиаудар, предварительно 2 прилета в район Песчаного и Стецьковки. Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди местного населения и разрушения уточняется", — говорится в сообщении.

Позже, в обед, реактивный самолет вдоль государственной границы совершил около 6 запусков ракет по территории Украины на направление неселенного пункта Гудово. По сообщению ОК "Север", потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди местного населения и разрушения уточняется.

В Государственной пограничной службе добавили, что ракеты разорвались на окраине одного из населенных пунктов Шосткинского района Сумщины. Это уже третий сегодня удар с применением авиации.

"За 3 часа до этого российский беспилотник произвел сброс двух взрывных устройств в Великописаревском районе Сумщины. А около 4 часов утра вражеская авиация осуществила 6 пусков ракеты, разорвавшихся на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района", - отметили в ГПСУ.

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